1994年12月3日にソニー・コンピュータエンタテインメントからPlayStation（以下、PS）が発売されてから、今年でちょうど30周年を迎える。この記念すべき日を機に、PSの歴史を振り返り、初代PSと同時に発売されたゲームソフト8本を振り返ろう。 【写真】キン肉マンのファミコンカセット100万円!?日本に８本の黄金版が突如出品 PSは32ビットの処理能力を持ち、CD-ROM採用によって大容量データを扱えるよう