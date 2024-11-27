風力発電事業を巡り岐阜県警が集めた住民の個人情報の抹消を命じた名古屋高裁の判決について県警は該当する文書49件をシュレッダーで抹消したと説明しました。 【写真を見る】岐阜県警高裁判決の確定受け風力発電施設建設反対の住民の個人情報「49件の文書をシュレッダーで抹消した」と説明 この問題は、大垣警察署が岐阜県大垣市で計画された中部電力の子会社「シーテック」の風力発電施設の建設に反対し