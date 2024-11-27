12月26日より配信されるNetflixシリーズ『イカゲーム』シーズン2の本予告とキービジュアルが公開された。 参考：チョ・ユリ、イム・シワンら新キャラの素性が明らかに『イカゲーム』S2新場面写真公開 本作は、膨大な借金や深刻なトラブルにより人生を諦めかけた者たちが、“人生一発逆転”できるほどの高額賞金を懸けて、「負けたら即死」のデスゲームに巻き込まれていくサバイバルス