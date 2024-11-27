国民民主党の玉木雄一郎代表（55）が26日、国会内での定例会見で、24日投開票の名古屋市長選で同党が推薦した同党前参院議員の大塚耕平氏（65）が無所属新人の広沢一郎氏（60）＝日本保守党推薦＝に敗れたことについて「結果を見ると完敗。敗因を分析して、なぜ勝てなかったのかしっかりと選挙結果に向き合っていきたい」と述べた。 【写真】SNSが選挙結果に影響を与えたとされる兵庫県知事選 無数のスマホを向けられる斎藤元彦