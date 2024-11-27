ドジャースの選手らには1人あたり約7300万円が分配2024年のワールドシリーズを制したドジャースの選手らに、1人あたり47万7440ドル（約7309万円）が分配されると、26日（日本時間27日）にMLB公式サイトのマーク・フェインサンド記者が報じた。ポストシーズンに出場したチームには、勝ち進むほど多くなる形で賞金が配られる。ワールドシリーズに進出したヤンキースは1人あたり35万4571ドル（約5426万円）で、ドジャースより約20