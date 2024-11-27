【豪州】 消費者物価指数（CPI・月次）（10月）09:30 予想2.3%前回2.1%（消費者物価指数・前年比) 【NZ】 NZ中銀政策金利（11月）10:00 予想4.25%前回4.75%（NZ中銀政策金利) 【ユーロ圏】 ドイツGfK消費者信頼感調査（12月）18:30 予想-18.7前回-18.3（Gfk消費者信頼感) 【米国】 MBA住宅ローン申請指数（11/16 - 11/22）21:00 予想N/A前回1.7%（前週比) 実質ＧＤＰ（改