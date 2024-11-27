【欧州CLリーグフェーズ第5節】(エティハド スタジアム)マンチェスター・C 3-3(前半1-0)フェイエノールト<得点者>[マ]アーリング・ハーランド2(44分、53分)、イルカイ・ギュンドアン(50分)[フ]A. Hadj Moussa(75分)、サンティアゴ・ヒメネス(82分)、ダヴィド ハンツコ(89分)<警告>[マ]ジェームズ・マカティー(88分)[フ]J. Carranza(57分)観衆:47,011人└フェイエノールトが3点ビハインド追いつき勝ち点1奪取! マンチェ