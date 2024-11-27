＜11月26日の出来高増加率２０銘柄＞ 順位 (銘柄コード)銘柄市場[ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ] 01 (2843) 日興豪債ヘ有 東証ETF [ 3,988.0 | 10,130 | 10 ] 02 (2251) 野村国債Ｄイ 東証ETF [ 764.2 | 501,060 | 800 ] 03 (2524) 農中東証指数 東証ETF [ 2,757.5 | 9,790 | 20 ] 04 (2623) ｉＳユＩＧＨ