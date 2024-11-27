「BCNランキング」2024年11月11日〜17日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・京都府・兵庫県）によると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Reno11 A（OPPO）2位AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）3位AQUOS sense9 SH-M29 8GB+256GB（シャープ）4位arrows We2 FCG02（FCNT）5位Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）6位AQUOS R9 SH-M28（シャープ）7位AQUOS sense9 SH-M29 6GB+128GB（シャー