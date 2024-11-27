27日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比5.5ポイント安の2688ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 2793.85ポイントボリンジャーバンド3σ 2760.89ポイントボリンジャーバンド2σ 2727.92ポイントボリンジャーバンド1σ 2701.65ポイント200日移動平均 2700.00ポイント一目均衡表・転換線 2695.20ポイント5日移動平均 2694.96