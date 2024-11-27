27日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比4ポイント安の632ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 659.99ポイント200日移動平均 659.33ポイントボリンジャーバンド3σ 647.47ポイントボリンジャーバンド2σ 635.62ポイントボリンジャーバンド1σ 635.47ポイント26日東証グロース市場250指数現物終値