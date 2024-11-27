ロシアに派遣された北朝鮮兵士とされる会話の音声を、ウクライナの情報機関が公表しました。【映像】公開された音声「感度良し。早く、早く進まなければ。早く外に出て。了解」（北朝鮮兵士の無線）ウクライナ国防省情報総局は26日、ロシア西部クルスク州で傍受した北朝鮮兵士の会話とされる音声を公開しました。北朝鮮兵士が無線の受信状況を確認しながら、別の北朝鮮兵士らに前進するように指示を出している会話が聴き取れま