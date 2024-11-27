西武・渡部健人は350万円減の年俸1250万円で更改屈辱が覚醒のきっかけとなるか。来季5年目を迎える西武・渡部健人内野手は26日、球団事務所で契約更改交渉に臨み、350万円減の来季年俸1250万円（金額は推定）でサインした。今季1軍ではわずか1安打に終わり、背番号もプロ入りから4年間付けた「8」から「66」に変更されることが発表された。「昨年の経験を生かしたかったのですが、思うような打撃ができずに終わってしまいました