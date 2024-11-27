◆第５５回日本少年野球春季全国大会・栃木県支部予選▽決勝鹿沼ボーイズ５―０大田原ボーイズ（１１月１７日・栃木県総合運動公園Ｃ球場）来年開催の第５５回春季全国大会（３月２６〜３１日・大田スタジアムほか）の支部予選が各地で行われた。栃木県支部は鹿沼ボーイズが完封で大田原ボーイズを退け２０１４年以来、１１年ぶり４度目の出場を決めた。※※※大田原は、１０日の準々決勝・栃木戦では延長８回