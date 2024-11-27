◆プロレスリング・ノア「ＭＯＮＤＡＹＭＡＧＩＣＡｕｔｕｍｎｅｐＦｉｎａｌ」（２５日、新宿ＦＡＣＥ）プロレスリング・ノアは２５日、新宿ＦＡＣＥで「ＭＯＮＤＡＹＭＡＧＩＣＡｕｔｕｍｎｅｐＦｉｎａｌ」を開催した。メインイベントのＧＨＣヘビー級選手権試合で王者・清宮海斗が挑戦者・ブライアン・ケンドリックと７度目の防衛戦。試合は、１８分０５秒、４の字式エビ固めで清宮が勝利しＶ７を達成した