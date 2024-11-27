いま、自動車界は「百年に一度の変革期」を迎えている。2024年末〜2025年は、日本の自動車関連税制が「大勝負の年」に臨む年だからだ。自動車ユーザーにとって支払う税金が「高くなる」か「安くなるか」という視点は、円安や物価高が続くなかでもちろん大切な問題だが、それだけでなく、今回の税制改革は日本の基幹産業である自動車産業全体の行方も決めかねない重要な岐路でもある。そんな状況を踏まえつつ、前編記事の＜このまま