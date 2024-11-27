秋篠宮家の長男・悠仁さま（18）に受験シーズンが迫っている。現在、筑波大学附属高校3年生の悠仁さまの進学先について、「有力候補」のひとつと報じられているのが東京大学だ。【写真】「SHAAAAAAAK」Tシャツ姿の悠仁さま。左手にたこ焼きを持つ佳子さまも「悠仁さまは学校推薦型選抜を利用されるのではないかと言われています。東大の出願は締め切られており、12月2日に一次選考の結果が出る予定です」（宮内庁担当記者）東