2015年8月、結成100周年の節目に分裂した山口組。13人の直参組長が突如、六代目山口組を脱退し、神戸山口組を結成。以後、両組織は多数の抗争事件を起こし、多くの血が流れてきた。【写真】司組長の82歳とは思えない近影誕生日会では見たことのない大きさのケーキ、豪華な食事直参組長の私服はハイブラだらけ今年で10年目に突入したが、抗争終結には至っていない。「その後、神戸山口組は再分裂し、任侠団体山口組（現・絆