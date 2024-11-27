東大首席→財務省官僚→弁護士→ハーバード留学。輝かしい経歴を持ちながらも、「自分を天才とは思わない」と言う山口真由氏が、努力の具体的な実践方法を伝授する『天才とは努力を続けられる人のことであり、それには方法論がある。』（扶桑社新社）より一部抜粋・再構成してお届けする。自分自身の得意分野や適性を簡単に知る方法とは。 【画像】得意分野は５段階評価で見つかる たった４分野の評価をすればいい