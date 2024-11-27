警察などによりますと、11月27日明け方、静岡県藤枝市の新東名高速道路上り線でバイクが絡む交通事故がありました。 この事故により、藤枝岡部IC～静岡スマートIC間の上り線が一時、通行止めとなりましたが、午前6時40分頃、解除されました。