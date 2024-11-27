メキシコのシェインバウム大統領が、米国のトランプ次期大統領による関税の約束に反応/Alfredo Estrella/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）メキシコのシェインバウム大統領は２６日、同国からの輸入品全てに２５％の関税をかけるとしたトランプ次期米大統領の脅しに反応し、「脅しも関税も、移民や薬物摂取の問題を解決することにはならない」と警告した。定例の記者会見の冒頭、シェインバウム氏はトランプ氏への書簡を読み上げた。トラ