◆第５５回日本少年野球春季全国大会・茨城県支部予選▽決勝日立ボーイズ５―３江戸崎ボーイズ（１１月１６日・晴天スタジアム美浦）来年開催の第５５回春季全国大会（３月２６〜３１日・大田スタジアムほか）の支部予選が各地で行われた。茨城県支部では日立ボーイズが４年連続出場中の江戸崎ボーイズを下し優勝。創部１１年目で悲願の初出場となった。※※※江戸崎の５年連続の出場ならず。初回無死一、三