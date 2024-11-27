オリックス・岸田護監督（４３）がスポーツ報知のインタビューに応じ、覇権奪回への決意を明かした。昨年までのリーグ３連覇から５位に沈み、中嶋聡前監督（５５）からバトンを受け、オリックス・バファローズＯＢでは初の監督就任。１２球団で最年少となる青年指揮官は自身を「舞台監督」と表現し、パフォーマー（＝選手）を美しく踊らせるための脚本を制作中だ。（取材・構成長田亨）―話題は変わるが、どんな幼少期を過