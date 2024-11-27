銀一は、豪espresso Displays製ポータブルディスプレイの取り扱いを11月29日（金）より開始すると発表した。 今回取り扱いが始まる製品は、モバイルディスプレイ、スタイラスペン、ケーブルの3品目。 espresso 17 Pro DCI-P3 100%の17.3型4Kモバイルディスプレイ。価格は13万2,000円。 航空宇宙用アルミニウムと強化ガラスの採用による高耐久性を謳う。ディスプレイスタンドは着脱式。描画作業に最適と