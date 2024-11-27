大阪府警は２６日、容疑者の顔を覚えて雑踏から見つけ出す「見当たり捜査」を担う府警捜査共助課の男性巡査部長（４２）が、公開手配された容疑者らの顔写真計１７５枚を盗まれたと発表した。酒に酔って路上で寝ていた隙に、写真を入れたリュックサックを取られたという。府警は今月２０日、このリュックを盗んだとして、大阪市西成区無職の男（４６）を窃盗容疑で逮捕した。容疑を認めている。写真は見つかっていないが、男