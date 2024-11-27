足元から冷えがちな冬は、あったか素材を採用したシューズに頼るのが正解。今回は【ワークマン】で見つけた、保温や蓄熱といった機能性素材を取り入れた「優秀シューズ」をピックアップ。冬の「足元冷え問題」を解決してくれそうなおすすめアイテムを2種ご紹介します。 履き心地楽々！ ケベックショートブーツ 【ワークマン】「防寒ブーツ ケベックショート」\2,500（税