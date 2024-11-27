Tokyo Style Noodle ほたて日和。行列ゆえに記帳制になり、その記帳にも行列ができる人気店だが、店主は一風変わった経歴の持ち主だ（筆者撮影）JR・東京メトロ秋葉原駅の昭和通り口から徒歩3分。2022年12月オープンのまだ新しいお店ながら、連日大人気のラーメン店がある。「Tokyo Style Noodle ほたて日和」だ。「ほたて日和」の「帆立の昆布水つけ麺 白」（筆者撮影）店名の通り、ほたてを使った珍しいラーメンとつけ麺を提供し