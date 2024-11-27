元プロテニスプレーヤーで日本代表監督の杉山愛さん（48）が26日深夜に放送された日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）に出演。不妊治療のキッカケについて語った。今回は「不妊治療のリアル」をテーマに放送された。杉山さんは2011年11月に6歳年下の会社員と結婚。その後、2015年7月に第1子となる長男、2021年7月に第2子となる女児を出産している。不妊治療のキッカケについては「34歳まで現役選手をや