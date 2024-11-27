26日、カンボジア北西部シエムレアプで開かれた日本の最先端技術を紹介する関連行事（共同）【シエムレアプ共同】対人地雷禁止条約（オタワ条約）の第5回再検討会議が開催中のカンボジア北西部シエムレアプで26日夜、地雷廃絶に向けた日本の最先端技術を紹介する関連行事が開かれた。人工知能（AI）を使った地雷埋設位置予測システムや、地雷探知機「ALIS」に強い関心が集まった。「地雷に関するデータをAIに学習させ、埋設地