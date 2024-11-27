【ニューヨーク＝小林泰裕】２６日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比１２３・７４ドル高の４万４８６０・３１ドルとなり、過去最高値を３営業日連続で更新した。値上がりは５営業日連続。ネット通販大手アマゾン・ドット・コムやＩＴ大手マイクロソフトなどＩＴ銘柄を中心に値上がりした。米国のトランプ次期大統領が２５日、中国やメキシコ、カナダに関税を課すと表明したことを受けて一時３０