【欧州CLリーグフェーズ第5節】(Štadión Tehelné pole)スロバン 2-3(前半1-1)ミラン<得点者>[ス]ティグラン・バルセギャン(24分)、N. Marcelli(88分)[ミ]クリスティアン・プリシッチ(21分)、ラファエル・レオン(68分)、タミー・エイブラハム(71分)<退場>[ス]M. Tolić(90分)<警告>[ス]M. Tolić2(90分、90分)、K. Bajrič(90分+6)[ミ]サムエル・チュクウェゼ(54分)、ダビデ・カラブ