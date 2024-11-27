テレ東では12月28日(土)、29（日）夜5時55分から「テレ東系 旅の日～ローカル路線バス乗り継ぎの旅８時間ＳＰ～」を2夜連続トータル8時間にわたり放送します。 ©テレビ東京 2024年の３月に誕生したテレビ東京系列を挙げての大型バラエティ特番「テレ東系旅の日」。第1弾では人気旅番組がタスキをつないで好評を博しましたが、早くも第2弾として年末にカムバック！今回は、テレ東を代表