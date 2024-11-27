反町隆史と杉野遥亮がダブル主演を務めるドラマ『オクラ』（フジテレビ系／毎週火曜21時）の第8話が26日に放送され、ラストで千寿（反町）が警察官連続殺人事件の実行犯と対面。ネット上には「まさかだった」「謎が多すぎるよ〜！！」などの反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】千寿（反町隆史）の前に現れた実行犯千寿と利己（杉野）は、警察官連続殺人事件の実行犯を逮捕