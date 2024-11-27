遠藤憲一が主演を務めるドラマ『民王R（たみおうあーる）』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の第6話が26日に放送され、2世議員の白鳥（溝端淳平）が記者会見でまさかの告白をすると、ネット上には「清々しいwww」「何やってるんだwww」「正直者か」といった声が相次いだ。【写真】官房長官の狩屋（金田明夫）と書生の田中丸（大橋和也）『民王R』第6話場面カットある日、突如として広まった内閣総理大臣・武藤泰山（遠藤）の