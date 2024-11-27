◆第７５回チャレンジカップ・Ｇ３（１１月３０日、京都競馬場・芝２０００メートル）第７５回チャレンジＣ・Ｇ３（３０日、京都）で、２２年菊花賞＆有馬記念２着のボルドグフーシュが復帰戦を迎える。ドウデュース世代の５歳馬は昨年の天皇賞・春６着後、右前肢の腱周囲炎で長期休養に入り今回が１年７か月ぶりの実戦。「まずは無事に帰って来てほしい」と願った河村助手。「本数を重ねてきて形にはなったかなと思う。先週も好