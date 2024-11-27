ウォルト・ディズニー・ジャパンは、2025年初夏に『リロ&スティッチ』を全国公開！『美女と野獣』『アラジン』をはじめ、数々のアニメーション映画の実写化を成功させてきたディズニーが、その愛らしさで空前のスティッチ・ブームを巻き起こした、「リロ&スティッチ」をついに完全実写化決定☆ ディズニー映画『リロ&スティッチ』  公開日：2025年夏 2025年初夏にディズニー映画『リロ&スティ