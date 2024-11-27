船迫は今季、51試合に登板、チームの勝利に貢献した（C）産経新聞社日本野球機構(NPB)は11月26日、今季の新人王を発表。セ・リーグはプロ2年目、10月に28歳となった巨人の船迫大雅が球団最年長で受賞、パ・リーグは西武のルーキー左腕・武内夏暉が受賞した。 【関連記事】阿部巨人補強第1弾26歳左腕加入で期待される「役割」「奮起が求められる選手の名前」武内は国学院大を経て23年ドラフト1位入団。今季は開幕当初からロ