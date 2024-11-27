韓国の元フィギュアスケート選手キム・ヨナが、さらに“進化した美貌”でファンを魅了している。【写真】もはや別人…キム・ヨナの“ぱっちり”お目々キム・ヨナは最近、自身のインスタグラムを更新。クリスマスツリーやプレゼント箱、口紅などの絵文字をキャプションに綴るとともに、自身がアンバサダーを務める「Dior Beauty（ディオール・ビューティー）」のアカウントをタグ付けし、数枚の写真を投稿した。公開された写真には