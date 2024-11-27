やってもいないのに「痴漢！」と叫ばれたら逃げるべき？どうして「冤罪」が生まれてしまうの？裁判官として1万件超の事案を扱ってきた大学教授・瀬木比呂志さんの話題の書物『我が身を守る法律知識』には、日本の刑事裁判の恐るべき実態や、「痴漢冤罪」はじめ「身近な刑事事件」で人生を棒に振らないようにするための方法が書かれている。瀬木さんにお話を伺った。日本の刑事裁判は「有罪推定」――瀬木先生は民事系裁判官を33