女優大塚千弘（38）が26日までにインスタグラムを更新。3歳の子供と博多座大階段のショットを投稿した。大塚は、ミュージカル「モーツァルト！」に出演中。同作には05年にモーツァルトの妻で出演し、今回は姉を演じている。「コンスタンツェとして博多座に立っていたあの日から、約20年後にまた、ここにナンネールとして、しかも子供のこんな写真が撮れる日が来ようとは」と感慨をつづった。大塚は15年に俳優鈴木浩介と結婚、21年