今年のクリスマスは平日。お外でディナーも良いけれど、おうちで美味しいディナーを、大切な人とゆっくりいただくのも素敵ですよね♬そんな時におすすめな、お手軽かつ豪華な食卓が完成するフローズンミール、｢ロイヤルデリ｣の特別なセット3種と、クリスマスケーキをご紹介します。今年は一味違うおうちレストランで、華やかなクリスマスディナーを楽しみましょう♡ ロイヤル ウィ