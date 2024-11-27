【ニューヨーク時事】２６日のニューヨーク株式相場は、トランプ次期米大統領が表明したメキシコや中国などに対する関税引き上げの影響が注視される中、５営業日続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比１２３．７４ドル高の４万４８６０．３１ドルと、３営業日連続で史上最高値を更新して終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１１９．４６ポイント高の１万９１７４．３０で引けた。