※経済指標 【米国】 住宅価格指数（9月）23:00 結果0.7% 予想0.4%前回0.4%（0.3%から修正）（前月比) ＊米新築住宅販売件数（年率）（10月）0:00 結果61.0万件 予想72.5万件前回73.8万件 ＊コンファレンスボード消費者信頼感指数（11月）0:00 結果111.7 予想111.4前回109.6（108.7から修正） ※発言・ニュース ＊ＦＯＭＣ議事録 ・段階的な利下げに幅広い支持。 ・一