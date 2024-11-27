26日午前、北海道砂川市内の路上で「筒状の砲弾のようなものがある」と通報があった。現場には自衛隊が出動し、周辺の住民や近くの高校の生徒が避難する事態となり、辺りは一時騒然とした。その後、自衛隊員によって撤去されたが、この筒状の“謎の物体”について専門家は、“対戦車榴弾”の可能性が高いと指摘する。一体なぜ、町中にこんなものが落ちていたのかーー。北海道で“謎の筒状物体”「対戦車榴弾」か？車を降り、駆け出
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