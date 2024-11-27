26日夜、石川・能登地方で震度5弱を観測する強い地震がありました。この地震で、70代の女性がけがをしました。26日午後10時47分頃、石川県西方沖を震源とする地震があり、輪島市や志賀町で震度5弱を観測しました。震度4を観測した津幡町では、70代女性がベッドに顔をぶつけて出血し救急搬送されましたが、意識はあるということです。地震発生直後、北陸新幹線では列車が緊急停車し、約5分間、車内で停電が発生しました。JR西日本に