3年目を迎える日本ハムの矢沢が来季の二刀流継続を宣言した。支配下選手の契約更改交渉が始まり、250万円増の年俸1750万円でサイン。新庄監督は投打のどちらかに絞る可能性も示唆していたが「球団としても元々、そういう考えはないと思う」。今季は17試合の救援登板でプロ初勝利を挙げ、野手では2安打止まり。来季は野手中心になる見込みで「外野手として開幕スタメンを目標に」と意気込んだ。