「有力馬次走報」（２６日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆ジャパンＣを勝ったドウデュース（牡５歳、栗東・友道）は予定通り有馬記念（１２月２２日・中山、芝２５００メートル）へ向かう。７着のスターズオンアース（牝５歳、美浦・高柳瑞）も同レースを視野に調整。高柳瑞師は「伸び切れなかったですね。休み明けも一因かも