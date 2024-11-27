元モーニング娘。のタレント辻希美（37）の長女、希空（17）が26日にインスタグラムを更新。プライベートを載せる新規アカウントを開設したことを報告した。希空は新規アカウントの最初の投稿で「本日11月26日に誕生日を迎え17歳になりました誕生日を記念して今日から新しくInstagramを開設しました！今後は私のプライベートを載せていけたらなと思ってます」と誕生日を記念して新規アカウントを開設したことを報告。フリルの