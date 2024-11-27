アイドルグループ「シャルロット」の一ノ瀬瑠菜（17）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。制服姿を公開した。一ノ瀬は「#週刊プレイボーイ」と自身のグラビア掲載誌をPRし、制服ショットを投稿。白いシャツにミニプリーツ姿でたたずむ姿、水たまりにしゃがみ込み、制服が泥だらけになった姿などを披露している。この投稿にフォロワーからは「泥だらけ頑張ったね」「泥んこでも『美しい可愛い』って思えるるたんスゴい」