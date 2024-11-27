NY株式26日（NY時間15:11）（日本時間05:11） ダウ平均44818.85（+82.28+0.18%） ナスダック19143.36（+88.52+0.46%） CME日経平均先物38330（大証終比：-160-0.42%） 欧州株式26日終値 英FT100 8258.61（-33.07-0.40%） 独DAX 19295.98（-109.22-0.56%） 仏CAC40 7194.51（-62.96-0.87%） 米国債利回り 2年債 4.256（-0.012） 10年債 4.304（+0.031） 30年債 4.481（